Rimini. Siamo sotto attacco: nel riminese 452 attacchi ogni 100mila abitanti

Nel 2021 gli attacchi di hacker nel mondo sono aumentati del 10%, rispetto all’anno precedente e sono sempre più gravi. Nel 2021, infatti, nel 79% dei casi gli attacchi rilevati hanno avuto un “impatto elevato”, mentre nel 2020 l’impatto più grave aveva colpito solo nel 50%. L’Italia, purtroppo, sta subendo questa evoluzione negativa, con un impatto che è cresciuto, se è vero che (Rapporto Clusit 2022 sulla sicurezza ICT in Italia) ci troviamo tra le 10 nazioni con i valori più elevati (primi gli USA, seguiti da Olanda, Italia, Federazione Russa, Polonia, Gran Bretagna, Hong Kong).

In Italia le Regioni più sotto attacco hacker (dati Centro studi delle Camere di Commercio Tagliacarne) sono Liguria (571 casi ogni 100.000 abitanti), Piemonte (569), Friuli-Venezia Giulia (530), ma anche l’Emilia-Romagna (dodicesima, con 430 casi ogni 100.000 abitanti) non può certo sentirsi sicura. Le Province della Romagna hanno dati nella media (Rimini, 452 casi) o più bassi (Ravenna 361; Forlì-Cesena 333) ma non tanto da farci sentire al riparo dai rischi. Soprattutto oggi, alla luce delle conseguenze di una guerra che si sta, purtroppo, combattendo sul terreno in Ucraina, ma che avrà – e forse ha già – conseguenze in campo informatico.

In particolare nel 2021 in provincia di Rimini si sono contati 452 attacchi hacker ogni 100mila abitanti rispetto ad una media dell’Emilia Romagna di 430. Le altre province romagnole se la passano un po’ meglio (Ravenna 361 e Forlì-Cesena 333). La Regione è al 12esimo posto tra quelle italiane.

Il 27 maggio alle 9.30 se ne parlerà nel convegno “Aumentano truffe e frodi informatiche: come difendersi dai pericoli della digitalizzazione” nel corso del quale sarà presentato il rapporto CLUSIT 2022 “I reati informatici e la crescita degli incidenti di sicurezza” e i dati sui crimini informatici in Romagna.

Il convegno è gratuito e aperto a chiunque, per iscriversi visitare il sito https://www.federcoopromagna.it/seminari/