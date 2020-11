Rimini. Siamo zona gialla: ecco cosa si può e non si può fare

L’Emilia Romagna e la provincia di Rimini sono nella “zona gialla”. Significa che da domani (fino al 3 dicembre) sono in vigore le limitazioni nazionali. Il sindaco Andrea Gnassi avverte: ognuno deve dare il massimo per evitare che il giallo diventi rosso nelle prossime settimane.

Ecco le limitazioni:

Divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, se non “per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute”.

Didattica a distanza al cento per cento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e Università.

Sospensione dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) dalle 18 alle 5.

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Ancora. Capienza al cinquanta per cento per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale. Sospensione degli spettacoli e delle mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei.

Stop alle attività di palestre e centri benessere. Raccomandazione al più ampio uso dello smart working, sia nel privato sia nel pubblico impiego.