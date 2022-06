Rimini. Sicurezza e movida violenta: ecco quando si parte con gli “street tutor”

Condividi l'articolo

Street tutor al via nel week end tra il 10 e il 12 giugno. Si tratta di una figura professionale di addetto alla sicurezza, disciplinata dalla legge regionale del 2003, impiegato come “facilitatore di strada per le zone sensibili”. Gli street tutor saranno 25 e saranno attivi sulla prevenzione dei rischi e nella mediazione dei conflitti, saranno riconoscibili con una pettorina e opereranno in particolare nei luoghi di aggregazione, della movida e nelle aree o spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi, o comunque in contesti specifici di prevenzione dell’epidemia. Una presenza che dovrà intervenire sul fronte della sicurezza con un’azione personale di mediazione, per risolvere le conflittualità ed evitare, nel caso, l’intervento della polizia locale.