Rimini. Sicurezze: tutto pronto per Ferragosto

INSIEME PER UN FERRAGOSTO SICURO: IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA TRACCIA LE LINEE GUIDA PER CONSENTIRE SERENE FESTIVITA’

Rimini, 9 agosto 2022

Presieduto dal Prefetto, si è tenuto stamane il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica esteso anche alla partecipazione della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Roan, della Capitaneria di Porto, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e delle Concessionarie Anas e Autostrade.

All’incontro hanno partecipato anche le Amministrazioni di Bellaria Igea – Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione che nella circostanza hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa “Spiagge sicure – Estate 2022” con il quale si impegnano a realizzare, nelle zone costiere, specifici progetti finanziati dal Ministero dell’Interno, di contrasto ad alcune fattispecie delittuose.

Nel corso della riunione il Prefetto, nell’evidenziare le peculiarità di questa provincia che sta riprendendo a pieno ritmo l’afflusso dei turisti e l’organizzazione di eventi e manifestazioni che caratterizzano l’estate della Riviera, ha richiamato l’attenzione sull’indifferibile esigenza che tutti i soggetti a vario titolo coinvolti possano concorrere, attesi anche gli scenari nazionali e internazionali, alla predisposizione di idonee misure finalizzate a rispondere alle generali e esigenze di sicurezza nonché a garantire la tutela dell’ordine pubblico.

In particolare, per le festività di ferragosto sarà particolarmente ingente il contingente di personale delle Forze dell’Ordine, costituito anche dalle loro Specialità e dai cospicui rinforzi estivi assegnati dal Ministero dell’Interno a questa provincia, che agiranno nell’ambito di un rafforzato piano di coordinamento e controllo del territorio, con il consistente contributo delle Polizie Municipali.

Sul versante delle rispettive specialità, la Capitaneria di Porto e il Roan intensificheranno sia i servizi marittimi che, in ausilio, quelli sulla battigia, mentre la Polizia Ferroviaria presidierà h24, oltre la stazione di Rimini sempre vigilata, anche quella di Riccione destinataria, peraltro, del servizio di unità cinofila.

Come è noto, la stazione principale del capoluogo si avvale anche della vigilanza esterna dell’Esercito Italiano in attuazione del Piano “Strade Sicure” che per il ferragosto verrà ulteriormente potenziata.

La Polizia Stradale, impegnata in particolare su strade extraurbane e sulla rete autostradale, intensificherà i controlli per chi si pone alla guida dopo aver abusato di bevande alcoliche o fatto uso di sostanze psicotrope o stupefacenti e predisporrà, altresì, alcuni punti di servizio per le persone.

Sul fronte dei Comuni rivieraschi, il Prefetto ha chiesto alle Amministrazioni – visti, peraltro, i lusinghieri risultati ottenuti in precedenti circostanze – di valutare la possibilità di adottare le cd. ordinanze anti-vetro e provvedimenti per la regolamentazione oraria della diffusione della musica con interruzione della stessa a partire dalle ore 2,00 nel periodo 12-16 agosto.

Per quanto concerne, invece, il soccorso pubblico, l’Azienda sanitaria ha già adeguatamente potenziato i vari servizi, con particolare riguardo a quelli di natura emergenziale, mentre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha già pianificato un consistente impiego di uomini e mezzi in grado di fronteggiare situazioni anche complesse.

Anche il Trasporto Pubblico Locale contribuirà ad una migliore mobilità delle persone su mezzi pubblici intensificando la frequenza di alcune corse ritenute strategiche in termini di flussi.