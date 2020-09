Finisce male con una denuncia per furto l’avventura di una 55enne di Parma, incensurata, che voleva provare il brivido – sue parole – del furto. E’ successo a Rimini in Via Dante nel consueto mercatino settimanale, erano circa le 14 quando la signora parmense ha trafugato circa 100 euro dalla cassa di un ambulante. Accortosi dell’ammanco l’ambulante ha immediatamente dato l’allarme. Poco dopo la Polizia ha rintracciato la signora in Piazza Tre Martiri.