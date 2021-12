RIMINI. Silvia Zoli confermata presidente dell’ANPI Sezione di Rimini

Condividi l'articolo

Il Comitato Direttivo della sezione comunale di Rimini dell’ANPI si è riunito nella serata di lunedì 13 dicembre. Dell’organismo dirigente,eletto dal Congresso di sezione svoltosi il 4 dicembre,fanno parte: Silvia Zoli, Mirco Botteghi, Carla Gozzi, Lanfranco De Camillis, Rosella De Troia, Ivano Foschi, Daniela Daniele, Alessandro Donati, Simona Frisoni, Renato Socci, Claudio Righetti. Alla riunione era presente la Presidente provinciale dell’ANPI, Giusi Del Vecchio. Il Comitato Direttivo ha espresso un giudizio positivo sul lavoro dell’ANPI nella realtà riminese sottolineando i progressi notevoli compiuti nella collaborazione con altri soggetti,come l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea e con l’Associazione LIBERA e i rapporti positivi con l’Amministrazione Comunale di Rimini. Il comitato Direttivo ha quindi proceduto alla elezione del Presidente, confermando nella carica Silvia Zoli. Anche il vice Presidente, Mirco Botteghi è stato confermato, come pure il tesoriere, Ivano Foschi. Il Comitato si riunirà dopo il Congresso Provinciale dell’ANPI di sabato 15 gennaio prossimo per definire un programma di lavoro all’altezza della situazione.

ANPI Sezione di Rimini