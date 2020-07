Rimini è il top. Lo dimostra anche il fatto che Simona Ventura si sposerà quasi certamente qui con Giovanni Terzi. Lo si apprende in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’ (in edicola da mercoledì 29 luglio). Secondo la Ventura Rimini “è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo”.