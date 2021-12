Rimini. sindaco Jamil Sadegholvaad chiama San Marino: “Aeroporto e viabilità, collaboriamo”

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ieri sera sul palcoscenico del Teatro Galli ha riassunto il metodo di lavoro: si procede come una squadra, pubblico e privato insieme, senza pregiudizi. Per quanto riguarda le “cose da fare” il sindaco ha indicato il rilancio dell’aeroporto e una più stretta collaborazione con San Marino. Le occasioni non mancano: viabilità, turismo, promozione del territorio. Dallo scalo di Miramare al socio dei voli il passo è breve. “Con questo medesimo spirito vogliamo approcciarci alle relazioni e ai progetti con i Comuni della provincia di Rimini e con la Repubblica di San Marino. Ai primi dico: non facciamone questioni di appartenenza politica se possiamo collaborare a progetti e iniziative che migliorino e promuovano il nostro territorio. Al secondo dico: Rimini ha tutta l’intenzione di aprire una fase nuova con la Repubblica di San Marino in ordine allo sviluppo dell’aeroporto, alla viabilità, ai progetti comuni di promozione del turismo e della cultura”.