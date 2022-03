Rimini. Siringa piena di sangue nella buchetta delle lettere della ex

Tutto è iniziato quando un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha fatto esplodere l’ira e la gelosia del convivente. Scoppia un furibondo litigio, in cui la vittima viene colpita a più riprese (sarà poi curata al pronto soccorso) e sbattuta fuori casa. Prima però le minacce: “Ti ammazzo”, e a seguire una lunga serie di insulti. Finalmente la vittima trova il coraggio di dire basta dopo 20 anni di convivenza. Eppure per piegare la resistenza dell’ex compagna non aveva esitato a mettere anche una siringa piena di sangue nella buchetta delle lettere dove altre volte aveva infilato solo messaggi pieni di insulti e minacce. Azione ripetuta anche lo scorso 11 dicembre nonostante l’ammonimento ricevuto dal Questore di Rimini che gli intimava di stare alla larga dalla donna. Per questo lo scorso 28 gennaio si è ritrovato agli arresti domiciliari. Da cui però è più volte “evaso” per continuare la sua opera di minaccia e intimidazioni. E’ arrivato così un aggravamento della misura restrittiva. E per lo stalker, un riminese di 57 anni, mercoledì scorso si sono aperte le porte del carcere.