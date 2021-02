Rimini. Smarriti sui monti: coppia salvata dal soccorso alpino

Paura per una coppia riminese, lui 39enne e lei 36enne, individuata dal Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. Erano andati per fare una passeggiata nel Parco delle Foreste Casentinesi ma giunti in un punto dove il sentiero ha un bivio i due escursionisti, sbagliando direzione, hanno perso le tracce del sentiero, finendo sul greto di un fosso rendendosi conto di essersi smarriti. Hanno così chiamato il 112 e sono stati tratti in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico. Solo tanta paura: tutto è bene quel che finisce bene.