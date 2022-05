Rimini. Soffoca e uccide moglie affetta da Alzheimer: sarà perizia psichiatrica a dire se andrà in carcere

Condividi l'articolo

Nei prossimi giorni la decisione su Filippo Maini, il 77enne ex infermiere, per cui la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato dal grado di parentela della moglie Luisa Bernardini. Lo donna aveva una grave forma di Alzheimer e venne soffocata dal marito nella loro casa di Riccione il 22 giugno del 2020. Subito dopo Maini cercò di togliersi la vita, ingerendo i farmaci somministrati anche alla donna. Il soggetto è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica per stabilire se il giorno in cui ha consumato l’uxoricidio era in grado di intendere e di volere.