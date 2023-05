Rimini. Solidarietà, la t-shirt “Tin bota” un successo

Condividi l'articolo

È stato un successo immediato la raccolta fondi creata per sostenere la Romagna colpita dalle alluvioni, grazie alle magliette “Tin Bota” ideate dalla cooperativa Bagnini Rimini Sud insieme a Confartigianato Imprese Demaniali. Dalle prime 500 magliette messe in commercio, la richiesta è aumentata in maniera esponenziale, anche proveniente dall’estero, tra cui dalla Germania. La solidarietà dimostrata in questo modo da parte dei numerosi acquirenti, che hanno effettuato donazioni con un minimo di 5 euro, fino a un massimo di 15-20 euro, ha reso possibile la creazione di una seconda e terza produzione di magliette. Ursula von der Leyen, terminata la sua visita alle zone alluvionate, ha espresso apprezzamento per questa iniziativa, rivelando che “Tin Bota” aveva ottenuto un successo a livello europeo. La maglietta, a detta dell’organizzatore Primo Olivieri, ha rappresentato un grande gesto di solidarietà che dimostra la vicinanza e l’attenzione dei villeggianti in una situazione di emergenza, ma anche un sostegno economico fondamentale per ripartire in difficoltà.