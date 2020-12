Rimini. Sono 487 gli infortuni sul lavoro causati dal virus Sars Cov-2 nella provincia di Rimini

Sono 487 gli infortuni sul lavoro causati dal virus Sars Cov-2 nella provincia di Rimini. Fra questi due sono risultati mortali. Lo dice il rapporto dell’Inail che prende in esame i casi dall’inizio della pandemia fino al 31 ottobre scorso, 41 dei quali si sono verificati nell’ultimo mese. Rispetto ai 6.197 infortuni denunciati in regione (31 morti), Rimini rappresenta la quota del 7,9 per cento, la più alta di tutta la Romagna. A guidare la triste graduatoria c’è però la provincia di Bologna con 1.489 infortuni, 24% del totale. A livello nazionale le pratiche aperte per i lavoratori contagiati sono 66.781 con 332 morti.