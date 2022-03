RIMINI. Sono tre gli spazi attrezzati per bambini nel centro cittadino. Luoghi per una sosta o dove poter usufruire di servizi per allattare o cambiare i piccoli

Sono tanti, però, gli spazi cittadini che possono essere un punto di riferimento per le famiglie con bambini, alla ricerca di luoghi attrezzati per una sosta o dove poter usufruire di servizi per allattare o cambiare i piccoli, nei luoghi principali del flusso cittadino. Luoghi con le giuste caratteristiche di accessibilità, idonei a favorire l’allattamento per le mamme fuori casa, la cura ed il cambio bimbi, oltre ad essere ambienti a misura di bambino in cui poter sostare per una pausa.

A partire dal Centro per le famiglie, sempre in corso d’Augusto, nella Piazzetta dei Servi n 1, dove si trova il Punto Pappa e Pannolino, uno spazio per i neogenitori in cui è possibile trovare un luogo tranquillo e riservato all’interno della sede del Centro per le Famiglie dedicato all’allattamento e al cambio del pannolino. A disposizione del pubblico c’è anche uno spazio organizzato con seggiolone e tavolino basso per il momento della merenda. Il bagno è attrezzato con fasciatoio per il cambio del pannolino. E’ possibile accedere al Punto Pappa e Pannolino negli orari di apertura del Centro per le Famiglie (lunedì dalle 15.30 alle 18.30 e dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30). Sempre al Centro per le famiglie si trova Il Giardino dei Folletti, uno spazio pensato per le esperienze di bimbi e bimbe, dai 12 mesi ai 3 anni di età e degli adulti che li accompagnano. Offre alle famiglie l’opportunità di giocare e scoprire, con a disposizione materiale selezionato in base alle tappe di sviluppo. Si accede solamente su prenotazione, nei giorni di lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.00 (Contatti centrofamiglie@comune.rimini.it, telefono: 0541 793860)

Anche La Casa delle Donne, punto d’informazione e d’ascolto per le donne che si trova in piazza Cavour 26/D, mette a disposizione delle mamme un’area riservata per l’allattamento, dotato di microonde e un bagno dotato di fasciatoio. L’area è accessibile negli orari di apertura della casa delle donne (lunedì 9-13, martedì 9-13 e 15-17, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-17, venerdì 9-13).

Infine, per rimanere sempre in centro storico, anche la Biblioteca dei Ragazzi, che si trova al piano terra della biblioteca comunale di Rimini (Via Gambalunga 27), offre la possibilità di fermarsi per una sosta allattamento o cambio del bambini. Nella sala 0/6 anni è infatti disponibile uno spazio con poltrona e fasciatoio. La biblioteca dei ragazzi è aperta gratuitamente a tutti i bimbi con i loro genitori con tanti libri, tappetoni, libri tattili per i più piccoli. La Biblioteca dei ragazzi, si rivolge ai bambini e ai ragazzi al di sotto dei 15 anni e mette a disposizione circa 27.000 volumi, collocati a scaffale aperto. La sezione ragazzi è disposta su tre sale. Nella prima sala si trovano gli albi illustrati, fiabe e favole, cartonati, per lettori da 0 a 5 anni. Le sale per i ragazzi più grandi contengono libri posti ad altezze diverse sugli scaffali, partendo dal basso con i libri per i piccoli, tutti liberamente accessibili. Non tutti i libri sono in italiano. C’è anche un piccolo scaffale con libri in inglese, francese, arabo, cinese, albanese, perché tutti abbiano la possibilità di leggere nella propria lingua.

Entrate contingentate, preferibilmente su prenotazione nei seguenti orari di apertura:

Martedì e sabato 9-13; dal lunedì e venerdì dalle 14 alle 19 (orario invernale, valido fino a giugno)

Informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Gambalunga Ragazzi

tel. 0541 704485

email: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it