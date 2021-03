Rimini. Sorpresi a sorseggiare bevande: la Polizia di Stato sanziona il gestore e gli avventori e dispone la chiusura del locale

Proseguono i controlli della Polizia di Stato della Questura di Rimini, per verificare il pieno rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, interveniva nei pressi di un bar sito in questa via Costantinopoli, perché il barista serviva a 4 persone presenti nel locale diverse bevande. I poliziotti hanno proceduto così a sanzionare, oltre i 4 avventori, il proprietario del locale perché, incurante delle disposizioni contenute nei DPCM attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, dopo aver somministrato al banco le bevande, ne permetteva la consumazione all’interno dello stesso. Gli agenti hanno poi proceduto a disporre la chiusura per un giorno dell’attività per impedire la prosecuzione della violazione.