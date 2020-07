Rimini : sorpreso dopo aver rubato in un negozio di alimentari: arrestato dai carabinieri.

Nel corso della mattinata di ieri domenica 05 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, impiegati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di furto aggravato, D. P., 42/enne originario del Senegal, da anni residente nel bolognese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia

In particolare, a seguito di richiesta di intervento al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenivano in un supermercato sito lungo Viale Vespucci ove un individuo, probabilmente africano, cercava di lasciare l’esercizio dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni generi alimentari. Alla richiesta del pagamento da parte del proprietario il reo, anziché corrispondere il dovuto, scavalcava la cassa e si dava a precipitosa fuga. Le celeri indagini di polizia giudiziaria poste in essere dai militari hanno consentito di porsi subito sulle tracce del malfattore, riuscendo a fermarlo lungo la battigia ove aveva cercato di confondersi tra i turisti onde sottrarsi alle proprie responsabilità.

Condotto in caserma, lo stesso non ha potuto fare altro che ammettere quanto contestato. Dichiarato in stato di arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nel corso della mattinata odierna, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato liberato in attesa del processo che si terrà 09 luglio p.v..

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.