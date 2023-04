Rimini. Sospetto attentato anarchico per le auto polizia date alle fiamme

Condividi l'articolo

Due automobili della polizia ferroviaria sono state date alle fiamme alle prime ore del mattino di ieri. Le vetture erano parcheggiate all’area della stazione ferroviaria, vicino ad alcune auto civili intatte. Si tratta di un attacco contro le forze di polizia di Stato, senza precedenti nella provincia di Rimini, che è senza dubbio di origine dolosa e potrebbe essere dovuto ad una matrice di stampo anarchico. Finora non c’è alcuna rivendicazione dell’incendio. La Digos sta cercando di ricostruire l’accaduto attraverso le immagini riprese dalle numerosissime telecamere presenti in zona, dove sono stati rilevati due individui incappucciati. Al momento, non ci sono ancora responsabili individuati, ma il sospetto corre verso un possibile attentato degli Anarchici. Le istituzioni hanno tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura per discutere dell’eccezionalità e della gravità dell’attacco incendiario alle automobili della Polfer. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili, nella speranza di trovare una rivendicazione del gesto da parte degli anarchici.