RIMINI. Sosta selvaggia a Marebello, la denuncia dell’ex consigliere Bertino Astolfi

Sosta selvaggia a Marebello. L’ex consigliere comunale Bertino Astolfi lancia l’allarme e spiega: “Il problema riguarda l’incrocio tra Via Leonardo da Vinci e del Ghirlandaio. Qui molto spesso assistiamo ad automobilisti che parcheggiano praticamente ovunque senza curarsi di ciclisti e pedoni. I mezzi vengono lasciati in sosta sulle strisce pedonali, nel bel mezzo dell’intersezione e sui marciapiedi, ostruendo il sottopassaggio pedonale che viene utilizzato anche da persone anziane, disabili o non vedenti. Un caos che rende del tutto impraticabile questa parte della città”.

Astolfi continua a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale “per mettere in sicurezza la zona attraverso l’installazione di fittoni. È una questione che non può essere più rimandata, c’è in gioco la sicurezza del quartiere e degli automobilisti”.