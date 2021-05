RIMINI. Sostegno all’handicap, stanziati 465mila euro per l’assegnazione dei voucher per favorire la frequenza ai centri ricreativi estivi

E’ di 465mila euro lo stanziamento dell’Amministrazione per l’assegnazione dei voucher da destinare alle famiglie nell’ambito del “Progetto conciliazione vita-lavoro” approvato dalla Regione Emilia Romagna, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro il 21 giugno attraverso l’apposito modulo che sarà a disposizione presso i soggetti gestori dei Centri estivi-servizi ricreativi e sul sito internet del Comune di Rimini al link https://www.comune.rimini.it/documenti/modulistica/modulo-richiesta-voucher-sostegno-centri-estivi-anno-2021. Il modulo dovrà essere consegnato direttamente al soggetto organizzatore del Centro estivo-servizio ricreativo prescelto oppure potrà essere inviato mediante posta per PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo dipartimento2@pec.comune.rimini.it o via email ordinaria all’indirizzo: centriestivi@comune.rimini.it, allegando al modulo copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.