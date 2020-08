Rimini. Sotto il treno per i debiti con l’usuraio

Un 40enne si era buttato sotto un Frecciarossa l’11 maggio 2018, lasciando dietro di sé una lettera struggente all’indirizzo della famiglia: “Perdonatemi miei tre angeli ma non resisto più dalla vergogna non ve lo meritate voi siete meravigliosi e unici… babbo”. Ora la procura ha finalmente ricostruito che cosa c’era esattamente dietro quel gesto, attraverso una un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 39enne, accusato di usura ed estorsione continuata, di lesioni aggravate e di morte come conseguenza di usura ed estorsione. Insomma la vittima si è tolta la vita perché non riusciva più a pagare quel debito di 5mila euro, arrivato nel giro di qualche mese a oltre 20mila euro e perché aveva paura delle minacce nei confronti dei suoi bambini che amava alla follia.