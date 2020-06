Rimini. Sotto stress i lavoratori delle Residenze sanitarie assistenziali della provincia di Rimini

Carichi di lavoro “pesanti” per via di “turni spezzati e sempre più gravosi”. Sono sotto stress i lavoratori delle Residenze sanitarie assistenziali della provincia di Rimini e la Fp-Cgil chiede che l’applicazione dei protocolli per il contenimento del Covid-19 non comporti “un aggravamento delle condizioni lavorative degli operatori”.

“Non ce la fanno piu'”, taglia corto il sindacato: nei giorni piu’ bui dell’emergenza, gli operatori della sanita’ e delle residenze sanitarie venivano chiamati “angeli” ed “eroi”. Oggi “vivono condizioni lavorative incerte dettate anche dal fatto che in molte strutture, a causa del blocco degli ingressi, sono stati applicati amortizzatori sociali e il calo dell’utenza non si e’ tradotto affatto in un calo dei carichi di lavoro”. In sostanza “meno operatori” e “orari che non rispettano lo stacco di 11 ore di riposo tra un turno e l’altro”. La situazione, conclude il sindacato, si sta facendo “sempre piu’ pesante: non parliamo di eroi e di angeli, e’ ora di dare un giusto riconoscimento ristabilendo condizioni lavorative sostenibili e retributive”.

fonte: Agenzia Dire