Rimini. Sottoposta alla detenzione domiciliare, deteneva in casa 40 gr di marjuana: denunciata dalla Polizia

Nella giornata di ieri, alle 23:00 circa, una volante della Polizia di Stato ha proceduto al controllo di una 26enne riminese in quanto sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, al fine di verificare l’effettiva presenza in casa della ragazza. La giovane è apparsa subito ai poliziotti in stato confusionale e mostrava i segni tipici di chi aveva appena assunto sostanza stupefacente: pupille dilatate e difficoltà nello scandire le parole.

In casa si sentiva un forte odore si sostanza stupefacente, proveniente dalla camera da letto della ragazza, tipico della marijuana.

Gli operatori chiedevano spiegazioni in merito ed in particolare se detenesse della sostanza stupefacente, domanda alla quale la giovane in un primo momento rispondeva in maniera negativa. I poliziotti, non convinti della risposta, ripetevano nuovamente la domanda alla 26enne e quest’ultima ammetteva di avere dello stupefacente, nello specifico marjuana, riferendo altresì che era sostanza legale e di averla comprata su internet, senza però essere in grado di dimostrare l’acquisto. Vistasi ormai scoperta, la giovane ha spontaneamente consegnato ai poliziotti due buste contenenti rispettivamente 10 e 30 grammi di marijuana.

La ragazza è stata così denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo stupefacente è stato sequestrato.