Rimini. Spacca le manette al carabiniere, rimesso in libertà

Obbligo di firma per un ragazzo albanese di 27 anni ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima ieri mattina è stato sostanzialmente rimesso in libertà nonostante già il 4 gennaio avesse riportato una condanna dello stesso tipo e avesse più volte contravvenuto all’obbligo di presentarsi in caserma e lasciare il proprio nome e cognome. All’origine dell’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, una violenta lite con la propria ragazza nella zona di Portoverde, dove vivono i due ragazzi. Nonostante di calmarsi, alla vista delle divise il ragazzo ha dato in escandescenze, danneggiando le manette in mano a un carabiniere prima che questo riuscisse a stringergliele ai polsi.