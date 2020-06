Rimini. Spaccia ai minori e resiste all’arresto

Se l’è cavato con poco nonostante spacciasse a dei minorenni davanti a un locale del lungomare di Rimini. Secondo il giudice tuttavia poteva non essere consapevole che lo fossero visto che per lo più si trattava di diciassettenni. Lo spacciatore – un nigeriano di 27enne – è stato così condannato per la cessione di cocaina e marijuana, ma senza l’aggravante. Alla fine, l’imputato, che doveva rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione.