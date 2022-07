Rimini. Spaccio, giovani arrestati dalla polizia

Condividi l'articolo

Due giovani ragazzi scoperti con la droga: arrestati dalla Polizia di Stato.

Nella tarda mattinata del 7 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due ragazzi italiani per il reato di Detenzione in Concorso di Sostanza Stupefacente ai fini di Spaccio.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, nei pressi di Viale Tripoli, una volante veniva incuriosita da un’autovettura in transito. I poliziotti, quindi, procedevano a fermarla estendendo il controllo ai due giovani che occupavano il mezzo.

Gli agenti notavano che il conducente dell’auto indossava un borsello a tracolla di grosse dimensioni e, insospettiti, chiedevano di mostrarne il contenuto.

Dal successivo controllo venivano rinvenuti all’interno del borsello, due panetti contenenti sostanza stupefacente, di cui uno contenente 60 grammi di cocaina e l’altro 55 grammi di hashish.

Visto quanto emerso, i soggetti, venivano accompagnati in Questura e tratti in arresto, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata odierna presso il Tribunale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.