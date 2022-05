Rimini. Spari a Firenze, coinvolto poliziotto in servizio a Rimini fino a un anno fa

Era in servizio alla Questura di Rimini, fino ad un anno fa, il poliziotto ritenuto l’autore di spari esplosi a Firenze. L’episodio si è verificato giovedì mattina, in zona Cascine. I carabinieri hanno infatti rintracciato il presunto autore degli spari: un poliziotto di 47 anni, laziale, recentemente trasferito da Rimini, dove prestava servizio fino a un anno fa. Alla base dei fatti una lite tra lui e un giovane immigrato gambiano, per motivi ancora da chiarire.