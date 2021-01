Una novantina di biciclette date a noleggio in servizio di bike sharing non è mai più tornata nella sua postazione. Sparite anche perché finora nessuno ha fatto nulla. A tredici anni dall’inizio del servizio, ma l’inventario viene fatto ogni anno, un funzionario comunale ne ha finalmente denunciato il furto al comando della polizia municipale per un danno complessivo di circa quarantacinquemila euro.