Rimini. Sparò quattro volte ad un fuggitivo: agente paga, processo chiuso

Sparò quattro colpi di pistola all’indirizzo della vettura sfuggita all’alt senza colpire l’automobilista al volante, rimasto miracolosamente illeso: uno dei proiettili, infatti, si conficcò nello schienale del sedile di guida dopo aver mandato in frantumi il lunotto posteriore. Gli altri si conficcarono nella carrozzeria della Lancia Y alimentata a Gpl. La scena da film è avvenuta a Rimini in via Tonale nel pomeriggio del 1 giugno del 2019. L’agente della polizia stradale a processo con l’accusa di accensioni ed esplosioni pericolose ora potrà chiudere la propria vicenda processuale con una sanzione amministrativa e mantenere così pulita la fedina penale. L’agente aveva fatto fuoco come reazione, avvalorata anche dal collega di pattuglia, al tentativo di investimento stradale solo per fermare l’auto in fuga.