Rimini. Spaventa il progetto di Energia Wind 2020

Allarme di Italia Nostra Rimini per le risposte, definite superficiali, che sono arrivate da Energia Wind 2020, srl in merito alle legittime domande di una intera comunità preoccupata e spaventata per la realizzazione di un impianto industriale tra i più importanti del Mediterraneo a poca distanza dalle spiagge riminesi. Le modifiche proposte sarebbero infatti solo di facciata ma nulla cambierebbe nella sostanza. Un’ombra incomberebbe dunque sulla bellezza e sul patrimonio anche economico del territorio.