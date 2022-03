RIMINI. Spegniamo le luci e aggiungiamo alberi alla città: stamattina la messa a dimora di un tiglio al Parco Marecchia con le assessore Anna Montini e Francesca Mattei in occasione di ‘M’illumino di meno’

Condividi l'articolo

Questo il messaggio della messa a dimora di un tiglio al Parco Marecchia con l’Assessora alla Transizione ecologica Anna Montini e l’Assessora al Patto per il Clima e il Lavoro Francesca Mattei in occasione di ‘M’illumino di meno’.

In occasione della campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e su stili di vita sani ‘M’illumino di Meno’, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, questa mattina, è stato messo a dimora un albero nel Parco Marecchia, nei pressi di via Laurana.

Un gesto simbolico, a rappresentare i molteplici interventi effettuati per accrescere le infrastrutture verdi urbane nella nostra città, per mano degli operatori di Anthea, dell’Assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini e dell’Assessora al Patto per il Clima e il Lavoro Francesca Mattei.

“Piantare un albero significa fare un gesto d’amore per l’ambiente e per la collettività, contribuendo in maniera attiva alla salvaguardia della biodiversità e al miglioramento della qualità dell’aria – spiegano le Assessore Montini e Mattei – ‘M’illumino di Meno’ rappresenta l’occasione giusta per porre l’attenzione sui valori della sostenibilità ambientale, incluso il risparmio energetico, e per diffondere una maggiore consapevolezza sulla loro rilevanza strategica. È da qui che passa la sfida del nostro tempo e delle realtà urbane, che devono essere sempre più protagoniste della transizione green”.

Tra le iniziative previste oggi, anche lo spegnimento di Castel Sismondo, del Ponte di Tiberio (lato monte), della fontana della Pigna in Piazza Cavour e della statua raffigurante Papa Paolo V, che rimarranno al buio dalle 19 alle 20.