Rimini. Spesa online, impennata di alcolici e dolci nel carrello

Secondo i dati di Everli, Rimini si classifica al 5° posto tra le province dello Stivale che hanno registrato il maggior numero di ordini negli ultimi dodici mesi, in vantaggio di quattro posizioni rispetto al capoluogo regionale, Bologna (9°) e di cinque rispetto ad un’altra provincia dell’Emilia Romagna, Forlì-Cesena (10°).

Il carrello della spesa della città romagnola, si differenzia rispetto ai trend regionali: infatti, se l’Emilia Romagna primeggia anche nel 2020 come la regione più sana d’Italia con il maggior numero di città che acquistano prodotti della categoria frutta e verdura, Rimini rientra nella top 5 nazionale per acquisti di vino, birra e altre bevande alcoliche (5° posizione) e si classifica al 10° posto nel ranking delle province più golose.

Inoltre, esaminando più nel dettaglio i dati di Everli e guardando alle categorie di prodotto, tra quelle che sono cresciute di più rispetto all’anno precedente, spiccano soprattutto uova, farine e preparati, alcolici e superalcolici insieme a formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione per crescita percentuale di volumi. Analizzando invece i prodotti, a Rimini, tra quelli che hanno registrato un incremento maggiore durante l’anno appena concluso, si trovano sul podio il prosciutto cotto, in vetta, seguito da carote (2°) e formaggio grattugiato (3°).