Rimini. Spiagge aperte dal 18? Ecco le misure per garantire la sicurezza

“Le spiagge preferiamo tenerle chiuse fino al 18 maggio perché rischieremmo assembramenti senza sapere come garantire il distanziamento. Ma facciamo sacrifici oggi per sorridere domani”, ha detto Bonaccini, ospite ieri mattina della trasmissione Cento città, su Rai Radio Uno. Insomma una apertura affinché dal 18 finalmente si possa cominciare a godere del nostro meraviglioso mare e delle nostre spiagge. Già, ma con quali protocolli si sicurezza? Alcune misure che circolano, non certo tutte visto che qualcosa bisognerà pure fare per garantire la sicurezza, sono già state ampiamente bocciate dagli operatori (e dalla gente) perché ritenute irrealistiche. Al momento le misure al vaglio sono il distanziamento di un’area di 10,5 metri quadrati per ogni ombrellone, (spazio doppio rispetto al solito), percorsi separati per ingresso e uscita clienti, ingressi contingentati con prenotazioni via mail o telefono, servizio bar e ristorante direttamente all’ombrellone. Tra le norme che spiccano anche la chiusura notturna degli stabilimenti (per la pulizia) mentre per le spiagge libere si prevede l’affidamento di gestione ai Comuni con personale ad hoc e la possibilità di contingentare gli ingressi.