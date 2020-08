Teppisti in azione al Bagno 86 di Bellaria: lettini tagliati e gettati in mare, ombrelloni tagliati e spaccati così come i paletti, le pedane e i tavolini, mosconi e pedalò slegati e lasciati alla deriva. Danni dunque da migliaia di euro. Al vaglio le telecamere che sorvegliano la zona: pare comunque che il dito sia puntato su un gruppo di ragazzini.