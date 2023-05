Rimini. Sportelli civici: ampliamento dei servizi. Apre la delegazione anagrafica di via Bidente, aumentano gli sportelli anagrafici con accesso senza prenotazione, verso l’attivazione il front office immigrati a Miramare

Condividi l'articolo

Una nuova sede nel cuore del Villaggio Primo Maggio, più uffici con accesso senza prenotazione, un nuovo front office rivolto agli stranieri, un importante aggiornamento degli applicativi informatici per rendere sempre più performante il rilascio dei servizi anagrafici on line. Procede a passo spedito la nuova mappa dei servizi civici diffusi sul territorio comunale, un percorso che sta andando via via implementandosi verso il potenziamento del decentramento amministrativo e che da oggi può contare su alcune importanti novità grazie all’entrata in funzione del nuovo sportello decentrato in Via Bidente, all’accesso senza prenotazione presso la delegazione di Viserba e all’attivazione di alcuni servizi sperimentali e di front office rivolti agli immigrati nella sede di Miramare.

Per corrispondere alle diverse esigenze dell’utenza, dopo una prima fase di sperimentazione, ha aperto ufficialmente la sede decentrata territoriale del Villaggio primo maggio in via Bidente, con una postazione per la CIE – carta di identità elettronica – e per il rilascio dei certificati e delle autentiche di firma e che presto, completata la fase di assestamento, vedrà triplicare le postazioni a disposizione del pubblico. L’accesso all’ufficio di via Bidente avviene con prenotazione, negli stessi orari degli altri uffici anagrafe (di via Caduti di Marzabotto, di Corso d’Augusto, di Viserba e di Miramare), ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle12, il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14 alle 16.

Altra importante novità verso servizi anagrafici sempre più alla portata di tutti e di facile accesso riguarda l’ufficio di Viserba in via Mazzini dove è stato rimodulato il servizio di rilascio carte d’identità elettroniche, certificati anagrafici e autentiche di firme e copie consentendo di togliere la prenotazione a favore dell’accesso libero rispettando l’ordine di arrivo negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì mattina: dalle 8:00 alle 12:00 – martedì e giovedì pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00 Chiuso: pomeriggio del 3° giovedì del mese, sabato e festivi).

Diverse le novità in fase di sperimentazione presso la sede della delegazione in piazza Decio Raggi di Miramare. E’ in fase di attivazione lo sportello immigrati, un nuovo servizio di front office dedicato ai cittadini stranieri che presto verrà aperto al piano terra tutti i venerdì mattina per il disbrigo delle pratiche anagrafiche e burocratiche. Sarà inoltre attivo a partire da venerdì 19 maggio lo sportello sperimentale gestito dall’associazione Agimi Rimini rivolto all’orientamento sui servizi consolari albanesi per tutti i cittadini albanesi residenti a Rimini che avranno a disposizione un operatore che potrà offrire un supporto tecnico e informazioni su tutti i servizi consolari albanesi online e non. Lo sportello sarà aperto dal 19 maggio ogni venerdì dalle 15.00 alle 19.00. E’ invece già attivo, tutti i mercoledì mattina (dalle 10 alle 13), lo spazio al piano terra dedicato al progetto Cabiria per il supporto socio-sanitario e il contrasto delle vulnerabilità rivolto alle persone in condizione di disagio che corrono il rischio di essere marginalizzate.

“Compie un importante passo in avanti – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e prende corpo uno degli interventi centrali nel programma di mandato di questa Amministrazione che ha l’obiettivo di avvicinare il Comune ai cittadini con servizi di prossimità diffusi. Con la nuova delegazione di via Bidente apriamo uno sportello capace di dare risposte a un quartiere al centro di una importante crescita demografica come il Villaggio Primo Maggio. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura di altri nuovi servizi per il pubblico da nord e sud della città con nuove sedi a disposizione di un ampio bacino di cittadini.”

“Con l’aggiornamento dell’applicativo informatico anagrafico – commenta l’assessore ai Servizi Civici Francesco Bragagni – e con l’apertura e rimodulazione dei servizi civici decentrati facciamo un importante salto di qualità che va verso le diverse esigenze dell’utenza e la semplificazione dei servizi per il cittadino. Abbiamo rafforzato le modalità multicanale che consentono all’utente di utilizzare tre diverse tipologie di accesso: quella che consente di effettuare la pratica on line, collegandosi al portale del comune di Rimini, quella della prenotazione di un appuntamento presso gli uffici tramite telefono o tramite web, oppure quella con accesso libero e diretto a sportelli sempre più diffusi e presenti sull’intero territorio comunale”.