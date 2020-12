“Chi vive in paesini più piccoli può avere qualche difficoltà” nel vedere i familiari a Natale a causa dei limiti sugli spostamenti. “Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico contenuto, torneremo su questo punto. Il Parlamento è sovrano, ma occorre grande cautela in qualsiasi eccezione”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, parlando a Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo.