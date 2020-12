Sta per spuntare una nuova antenna: è quella sul Palacongressi di Rimini e chi abita a ridosso di quella zona è ora preoccupato e vuole verificare se tutte le prescrizioni di legge per il contenimento delle immissioni elettromagnetiche della nuova antenna, compreso il regolamento comunale, siano state rispettate. Obiettivo è cercare di ridimensionare il più possibile l’impatto in tale zona.

foto generica e d’archivio