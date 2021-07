RIMINI. Sta per uscire il brano d’esordio di “J Peralta”

Condividi l'articolo









Dalla collaborazione tra il produttore Mauro Catalini e Olé Artist è nato il nuovo progetto discografico del cantante e ballerino dominicano Jeffrey Peralta Nunez. Protagonista del video-clip, girato sulle colline riminesi, la “fotonica” di Temptation Island Katia Fanelli

Sta per uscire il primo singolo di Jeffrey Peralta Nunez, in arte J Peralta, cantante e ballerino dominicano molto noto sulla scena reggaeton, trap, dembow.

Il progetto discografico, prodotto da Mauro Catalini, è un brano reggaeton che s’intitola “Besame” e alla canzone è legato un video-clip (girato e montato da Fausto e Fosco Olmi di “Italia in Musica – produzioni video”) filmato tra San Giovanni Marignano e Gabicce Monte “perché – spiega Catalini – volevamo ambientarlo in scenari diversi dal solito, azzardando un’originale commistione tra il genere reggaeton e gli antichi borghi delle colline Romagnole . E’ un accostamento singolare – spiega il produttore di ‘Kamasutra Do Brasil’ – ma che piace molto al pubblico internazionale che ha sempre bisogno di vedere qualcosa di diverso”.

La protagonista femminile del video-clip è la già nota morcianese Katia Fanelli, la single “felice e fotonica” di Temptation Island, un tocco di sensualità femminile ad un brano che punta a diventare un tormentone dell’estate.

Il progetto vede la collaborazione discografica tra Latin Europe Records e Olé Artist che, oltre a vestire i protagonisti del video, si occuperà in parte della promozione del brano: “Crediamo molto in un artista come Jeffrey – spiega l’Amministratore Delegato di Olé Max Passante – perché, ad oggi, è uno degli interpreti più interessanti e innovativi del panorama reggaeton. Per altro, per la sua energia e la sua dinamicità, Jeffrey interpreta in maniera perfetta i nostri principi che sono quelli di un brand emergente, che guarda ai giovani e che, attraverso le sue collezioni, vuole esprimere entusiasmo, innovazione e grande energia. Il brano, che si avvale della solida esperienza di Mauro Catalini, è molto valido e anche il video propone qualcosa di diverso. Siamo convinti di avere in mano un progetto discografico dalle enormi potenzialità”.