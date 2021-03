Stagione 2021. Presentata l’ordinanza balneare della Regione. Gli ombrelloni saranno distanziati ma anche “mobili”. Ci sarà, cioè, la possibilità di ridurre gli spazi standard di 12 metri quadrati a 10,50, in presenza di fenomeni di erosione. I ristobar dovranno allargarsi e usare per i tavolini anche alte zone dello stabilimento, per esempio quella delle cabine, potranno inoltre fare delivery.