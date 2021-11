Rimini. Stalking ed estorsione: ex amante punta il dito su 52enne

Condividi l'articolo









Per indurre l’ex amante a non chiedere indietro un prestito di più di quarantamila euro l’aveva minacciata di rivelare al marito la relazione extraconiugale o meglio ancora di intentare una causa di paternità per il riconoscimento del figlio minore della donna così da mandarle all’aria il matrimonio. Ora l’imputato, un carabiniere di 52 anni che presta servizio fuori provincia, già a processo per stalking, dovrà infatti difendersi anche dall’accusa di estorsione.