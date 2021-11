Condividi l'articolo









Rimini: stalking nei confronti della ex compagna, arrestato 34enne.

Dopo un primo periodo di relazione, nato per caso sui social nell’invero del 2020, la relazione era ben presto finita, a causa delle insistenze dell’uomo, P.V. residente a Rimini ma originario di Vico Equense, nel voler vivere assieme alla donna.

I contatti però non si erano interrotti, o per meglio dire, non erano stati conclusi da parte dell’uomo, il quale ha iniziato a scrivere messaggi sempre più aggressivi e violenti nei confronti della donna, arrivando addirittura a seguirla durante i suoi spostamenti, inviandole anche in tempo reale le foto della sua auto con il chiaro messaggio che la stessa era in quel momento pedinata.

La violenza verbale e l’insistenza del ragazzo non sono scemate col passare del tempo, ma anzi si sono rafforzate tanto da arrivare a picchiare la vittima o anche ad inveire contro la medesima in presenza dei Carabinieri, in un’occasione in cui la donna aveva chiesto aiuto tramite il numero di emergenza 112.

L’incubo, orami diventato sempre più serio e concreto, ha avuto fine nel pomeriggio di ieri, 08 novembre, con l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’umo da parte dei militari della Stazione CC di Rimini-Principale.