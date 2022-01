Rimini. Stangata in arrivo sulle bollette 350 euro di rincari per famiglia. Comune pronto a intervenire

Rincari delle bollette in arrivo, tante famiglie saranno in sofferenza e il Comune metterà gli strumenti per dare gli aiuti nel concreto e che si tradurranno in contributi in denaro, a chi ne avrà diritto, per i pagamenti. Ad annunciarlo è Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la salute, che sottolinea come l’amministrazione si stia muovendo «in anticipo per intervenire, perché la situazione che si prospetta a breve e di cui abbiamo già avuto segnali concreti non sarà semplice».

Le prime avvisaglie

La stangata invernale che si preannuncia potrebbe essere piuttosto complicata in questo periodo già non semplice di pandemia. Anche perché, secondo le stime effettuate fino a questo momento, «i rincari dovrebbero aggirarsi attorno ai 350 per nucleo familiare e il problema di questa impennata dei costi è purtroppo già emerso con le prime bollette che sono arrivate in queste ultime settimane e che hanno creato diversi problemi».

L’obiettivo quindi è «allargare il fondo che il Comune ha già a disposizione per dare un sostegno a quei nuclei meno fortunati e di cui già ci prendiamo cura per quanto riguarda ad esempio l’emergenza abitativa o per quanto riguarda gli alloggi popolari, ma non solo».