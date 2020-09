Rimini. START ROMAGNA: MODIFICHE ALLA LINEA 4 FRA VISERBELLA E TORRE PEDRERA

Dopo alcuni giorni di sperimentazione per valutare le modifiche alla linea 4 fra Rimini e San Mauro Mare, nel tratto Viserbella-Torre Pedrera, rese necessarie dalla ripartenza dei lavori al parco Mare Nord, AMR e Comune di Rimini hanno comunicato a Start Romagna il nuovo percorso dopo le verifiche compiute sulla viabilità.

Da domani, mercoledì 9 settembre, la linea 4 varierà il suo tragitto tra le fermate 13 e 32.

Gli autobus transiteranno in entrambe le direzioni sulle vie Coletti, XXV Marzo, Sacramora, Pinzi, Curiel, Marconi, SS 16, Tolemaide e Pinzon.

Percorso diverso per le vetture autosnodate da 18 metri impiegate per il trasporto scolastico, che transiteranno sulle vie Coletti, XXV Marzo, Sacramora, Elvis Presley, John Lennon, Beltramini, SS 16, Tolemaide e Pinzon in entrambe le direzioni di marcia.

Sempre a partire da domani, per effettuare il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella, verrà attivata una navetta di raccordo a cura di un’azienda privata che garantirà con un pulmino nove posti la coincidenza con la linea 4 alle fermate numero 12 di via Coletti e numero 33 Tolemaide Spiaggia, in prossimità della rotatoria con via San Salvador, a Torre Pedrera.

Il servizio sostitutivo percorrerà le vie Mazzini e Domeniconi e, lungo il percorso, effettuerà tutte le fermate del Trasporto Pubblico Locale esistenti.

Il servizio è attivo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 nei giorni feriali e festivi.

A partire dal 14 settembre 2020 sarà attivo dalle ore 7:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi.

Le fasce orarie potrebbero subire modifiche in corso di esercizio, pertanto si invita a consultare il sito www.startromagna.it