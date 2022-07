Rimini. Stava affogando e in stato di incoscienza: tolta alla morte dal salvataggio arrivato casualmente al lavoro alcuni minuti prima

Condividi l'articolo

Solo il caso le ha evitato di morire affogata. Lei è una donna dell’est, alla quale era stato vivamente sconsigliato di fare il bagno viste le condizioni dell’acqua. Nonostante questo in mare ci è entrata comunque e un paio di minuti dopo è andato sotto. Solo il provvidenziale intervento del salvataggio le ha salvato la vita, trasportandola a riva. in stato di incoscienza. Potrà comunque raccontarla. Si diceva il fato. Ebbene il salvataggio era arrivato prima dell’orario di entrata in servizio, alle 9,10 invece che alle 9,30: se così non fosse stato la donna di 35 anni sarebbe certamente morta.