Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex per un agente di polizia penitenziaria di 53 anni. “Stavolta ammazzo la mia ex fidanzata oppure mi ammazzo io, più probabile la seconda”: il giorno dopo aver inviato tale messaggio a un collega, gli hanno ritirato la pistola d’ordinanza. Il soggetto è indagato per stalking.