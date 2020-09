Ecco la toccante testimonianza di Cesare Sebastiani , uno dei primi pazienti covid ricoverati in Romagna. E’ stato ricoverato a Rimini e a Novafeltria poi, sia in Rianimazione che in Medicina e Lungodegenza “..mi hanno agevolato, mi hanno protetto tutti…” Ha vissuto un’esperienza difficile e intensa, che l’Ausl della Romagna ha raccolto in un video in occasione della Giornata Mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita.

Guarda il video