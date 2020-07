Rimini. Strano via vai: trovato in possesso di 150 grammi di cocaina: arrestato

Bellaria Igea Marina – trovato in possesso di 150 grammi di cocaina: arrestato dai Carabinieri.

Proseguono i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, al rispetto delle norme in materia di codice della strada nonché al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i più giovani. La tipologia dei servizi effettuati, che rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale alla luce delle ultime disposizioni normative finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19, verrà riproposta con ancora maggiore frequenza su tutto il territorio della Provincia, secondo le linee guida impartite dal Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Sportelli, al fine di offrire ancor maggiore sicurezza alla cittadinanza ed ai turisti presenti sul territorio.

Ed infatti, nel corso della mattinata di ieri giovedì 9 luglio, i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, guidati dal Luogotenente Roberto Cabras, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A. M., classe 1975, comasco, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In particolare, alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 riferivano di uno strano via vai di persone, a tutte le ore del giorno e della notte, nei pressi di una abitazione nel centro della cittadina. I militari, pertanto, hanno organizzato un mirato servizio di osservazione e controllo in zona e, avuto riscontro dell’insolito via vai, d’intesa con la locale A.G., hanno dato corso a perquisizione persona e domiciliare conclusasi con esito positivo. Infatti, in una scatola di derivazione dell’impianto elettrico i militari hanno rinvenuto tre involucri in cellophane contenente 150 grammi di cocaina, pronta per essere suddivisa in dosi. Ad insospettire i militari il fatto che il coperchio della scatola di derivazione fosse particolarmente danneggiato rispetto al resto della parete che era pulita e non presentava danni. Nel prosieguo delle operazioni i militari hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, occultato all’interno di un contenitore per cd-rom, nonché materiale vario per la suddivisione in dosi della sostanza. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Condotto in caserma ed espletate le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza a Como in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi giorni.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.