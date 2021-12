Rimini. Studente ha puntato una pistola contro la professoressa che è svenuta: intervengono i carabinieri

Ha puntato una pistola contro la professoressa che è svenuta. L’incredibile episodio è avvenuto ieri, poco prima delle 13, in una classe dell’istituto Alberti al polo scolastico della Colonnella. Un episodio gravissimo che ha visto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Rimini i quali non hanno impiegato molto a dare un nome e un cognome al 17enne protagonista del folle gesto. Che se la è cavata, al momento, con una ramanzina dei militari intervenuti. Il gesto, infatti, non configura nessun tipo di reato perseguibile d’ufficio avendo la pistola il tappo rosso ed essendo palesemente falsa. Al momento è impossibile sapere se la preside, dopo essersi confrontata con il collegio docenti, deciderà azioni disciplinari contro lo studente.