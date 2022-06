Rimini. Stupra e prende a martellate la ex: 30enne aspetterà inizio processo in carcere

Condividi l'articolo

Resta in carcere con le gravi accuse di lesioni e di violenza sessuale. Il caso è quello della giovane sudafricana picchiata e colpita con un martello e poi stuprata dall’ex convivente dal quale si era separata da qualche tempo. Il suo ex, come lei originario dell’Africa ma da tempo residente in Italia e in Romagna, non si era rassegnato alla loro separazione. La violenza è scattata quando lui aveva deciso di voler avere un rapporto sessuale con lei, che invece non aveva alcuna intenzione di riprendere i contatti. L’uomo, oltre che con schiaffi e calci, l’ha colpita anche con un martello. Una situazione che, però, non ha portato a incardinare ipotesi accusatorie di tentato omicidio. Convalidato comunque l’arresto il soggetto attenderà il processo in carcere.