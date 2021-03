Rimini. “Subito i ristori”: è la richiesta dei sindaci dell’Anci

“Subito i ristori”: E’ la richiesta dei sindaci dell’Anci in vista del vertice atteso con il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Tra le richieste del delegato per il turismo Anci, Andrea Gnassi, “un piano di investimenti coordinato con il sistema delle autonomie locali, per l’ammodernamento del sistema ricettivo. Ristori che siano effettivamente calibrati sulla perdita di fatturato. Sostegno alla liquidità delle imprese turistiche con allungamento a 15 anni del tempo di rientro dei mutui fatti dalle aziende. L’estensione del bonus vacanza a tutto il 2021”.