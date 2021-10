Rimini. Successo al primo turno di Jamil Sadegholvaad: il Pd esulta

Condividi l'articolo









Il successo al primo turno di Jamil Sadegholvaad a Rimini e quello sfiorato al primo colpo anche a Cattolica, dove Franca Foronchi si presenta al ballottaggio con più del 49% del consenso contro il sindaco uscente, sono la dimostrazione di come il Partito Democratico sia il grande propulsore delle coalizioni di centro sinistra.

Sia nel Comune capoluogo che nella Regina, il Pd è infatti di gran lunga il primo partito della città, la forza di riferimento. Questo risultato, figlio del buon governo riminese e dell’attitudine a ben amministrare la cosa pubblica, ci consentirà di fornire alla amministrazioni del territorio grande sostegno in questa delicatissima fase della ripartenza post Covid.

Ma questa giornata si carica di tanti altri significati sia sul piano locale che su quello nazionale: è innanzitutto il segno tangibile di come la rigenerazione di Rimini nel segno della bellezza, del rispetto dell’ambiente, della cultura, del welfare e della qualità della vita dei cittadini sia stata colta da una città che vuole proseguire in questo slancio dal respiro europeo.

Jamil raccoglie un testimone importante ed è la persona giusta per farlo: lo abbiamo detto in tutti questi mesi, lo ribadiamo a gran voce ancora una volta. Ha saputo parlare al cuore della città, essere credibile nella sua proposta, dialogare con i riminesi che hanno ritrovato orgoglio e senso di appartenenza.

Siamo stati più forti di tutto, di colpi bassi e sovranismi alti, che oggi non solo a Rimini ma fortunatamente in tantissime altre grandi città si sono visti la porta sbarrata. E questo, unito ai risultati nelle due realtà romagnole in cui ci siamo presentati con il nostro simbolo, è l’altra vittoria di queste amministrative.

Ora avanti tutta con il sostegno pieno a Franca Foronchi per il ballottaggio e avanti tutta anche per recuperare ancor più il contatto diretto con la gente: l’altro dato incontrovertibile che emerge, in provincia di Rimini, come purtroppo nel resto d’Italia, è infatti quello di un astensionismo mai visto prima.

Bisogna riconquistare la fiducia delle comunità ed è quello che ci siamo posti come obiettivo immediato del post Covid: un ritorno fra la gente che ci ha caratterizzato in questi mesi e che i numeri di Jamil Sadegholvaad e Franca Foronchi ci confermano essere la strada maestra per il Pd di oggi e di domani.

Il segretario provinciale del Pd Rimini

Filippo Sacchetti